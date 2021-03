Julien Doré invite Virginie Efira pour le clip délirant de Kiki (VIDEO)

Vous l'attendiez depuis des années, Julien Doré est enfin de retour après une longue absence loin des médias. Porté par les titres La fièvre, Nous et Barracuda II, le chanteur connu du grand public grâce à La Nouvelle Star a fait, ces derniers mois, un retour très remarqué sur le devant de la scène. Mais pas que. Si la crise sanitaire le permet, ce dernier devrait également entamer une immense tournée à travers toute la France dès le mois d'octobre 2021. Une super nouvelle qui ne vient pas seule puisque Julien Doré a récemment remporter le prix de Création Audiovisuelle aux Victoires de la Musique 2021. Un prix qui pourrait bien lui causer un excédant de pression à l'occasion de la sortie du clip de Kiki, le tout dernier titre qu'il a décidé de mettre en images. On vous laisse jeter un coup d'oeil !

Invitée exceptionnelle de ce projet délirant, Virginie Efira -qui présentait la Nouvelle Star à l'époque de la révélation de Julien Doré- a répondu présente à l'appel de son ami. De jolies retrouvailles entre l'actrice belge et le chanteur qui sont réunis autour d'une histoire d'amour émouvante sur fond de chalet à la montagne et de paysages enneigés. On y aperçoit une Virginie Efira très enceinte qui apprécie la vie aux côtés d'un Julien Doré aux petits soins. Le clip se termine sur un accouchement qui réserve une surprise aussi originale qu'étonnante.