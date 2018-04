Julien Doré invite une fan sur scène pour chanter Coco Câline (VIDEO)

Bientôt, Julien Doré se retirera de la scène médiatique. Une pause sera définitivement la bienvenue une fois qu'il aura terminé sa série de concerts instimistes. Après une tournée des zéniths et deux AccorHotels Arena pleins à craquer, le chantaur a choisi de revenir aux fondamentaux en se rapprochant de son public : au programme, une série de concerts acoustiques, dans des petites salles. Evidemment, la plupart des dates affichent déjà complet. Hier soir, il se produisait à Troyes et en a profité pour inviter une jeune fan sur scène.

La #mignonnerie de la soirée, @jdoreofficiel en duo avec la petite Iris sur Coco Câline. pic.twitter.com/q5Xr8u4a5Y — Aurore Chabaud (@AuroreChabaud) 10 avril 2018

Sur Coco Câline, Julien Doré a partagé la scène avec la jeune Iris - de quoi émouvoir Twitter. Ils on interprété le titre avec un yukulélé (ce qui rappellera quelques souvenirs aux fans purs et durs de Julien Doré). Le public ne tarde pas à les accompagner. Même si l'ambiance est forcément plus calme que ses concerts précédents, reconnaissons que les concerts de Julien Doré sont toujours réussis !