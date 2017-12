Grand moment pour Julien Doré vendredi soir ! Le chanteur se produisait sur la scène de l'AccorHotels Arena pour la première fois de sa carrière et forcément, il avait réservé à son cher public une soirée riche en surprises. En plus de sa setlist habituelle, l'interprète de "Coco Câline" a profité de ce concert très spécial pour rendre hommage à Johnny Hallyday en reprenant "L'Idole des Jeunes" dans une jolie version au piano. Mais c'est aussi et surtout un duo inattendu avec Louane qui a marqué ce premier passage à Bercy. Celle-ci a rejoint Julien Doré sur scène pour interpréter "Nuit Pourpre", titre qu'il a lui-même écrit pour le nouvel album de la jeune femme.

Heureuse vraiment de partager en live cette si belle « Nuit Pourpre ». ????????❤️ @jdoreofficiel https://t.co/fedu1VUEQw — Louane Emera (@louane) December 15, 2017

Lancée en février 2017, la tournée de Julien Doré s'achèvera ce mercredi avec un ultime show à l'AccorHotels Arena. Le concert est quasiment complet mais pour ceux qui ne pourront pas y assister, sachez qu'il sera retransmis en direct sur TMC. Une soirée à ne pas manquer, d'autant plus que de nouvelles surprises sont à prévoir - notamment un duo avec un certain Nicola Sirkis... En attendant ce final en apothéose, on vous propose un petit best-of de la tournée de Julien Doré. Et rendez-vous donc mercredi soir pour vivre le dernier concert du & Tour !