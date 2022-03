Julien Doré : Il partage les coulisses de sa tournée, et ça donne envie (PHOTOS)

Après une longue pause médiatique effectuée dans le calme des Cévennes, Julien Doré faisait son grand retour en septembre 2020 avec Aimée, son cinquième album studio. Porté par les titres Kiki, Nous ou encore La fièvre, l'opus s'est écoulé à plus de 300 000 exemplaires. Un succès qui n'a rien de surprenant puisque tout ce que semble toucher le chanteur se transforme en or. Ou plutôt en platine dans le cas présent. Alors qu'il vient tout juste de remporter le prix d'Artiste Masculin de l'année lors des dernières Victoires de la Musique, l'interprète de Coco Câline n'a pas attendu longtemps avant de retourner sur les routes de France et de Navarre pour continuer son Aimée Tour. Des moments absolument magiques que ce dernier n'hésite pas à partager avec les 762 000 internautes qui le suivent quotidiennement sur Instagram.

"Je n'ai pas les mots…", "L’accueil que vous réservez chaque soir à ce show est hallucinant", "Ces 2 heures avec vous chaque soir sont le fruit d’un immense travail « d’avant » qui comme par magie devient simple et vivant, « pendant »". Pour remercier ses fans qui viennent l'applaudir sur les nombreuses dates de sa tournée, Julien Doré n'hésite pas à recourir à quelques envolées lyriques en légende de ses publications. Visiblement ravi de retrouver son public après plus de quatre années loin de la scène, le chanteur révélé en 2007 par la Nouvelle Star ne lésine pas sur les clichés de sa tournée, qu'il partage en masse sur les réseaux sociaux. Sur scène ou en coulisse, on découvre une ambiance de folie sur tous ses concerts. Il faut dire qu'avec plusieurs dizaines de dates prévues jusqu'au mois de décembre prochain, l'artiste à succès n'a pas le temps de s'ennuyer. A défaut d'avoir le temps, il semblerait en tout cas que ce dernier n'ait pas omis de profiter de cette période !