Julien Doré, Hervé... les nommés aux Victoires de la Musique 2021 sont..

Bien que le contexte actuel soit plus qu'incertain et morose, les Victoires de la Musique 2021 se tiendront à la Seine Musicale le 12 février prochain. Alors que nous ne savons toujours pas si, en raison de la situation sanitaire, un public pourra assister à l'évènement, la 36 ème édition des Victoires de la Musique compte bien récompenser les artistes les plus marquants de ces derniers mois. En attendant le Jour J, voici les nommés :

Vianney

Gael Faye

Benjamin Biolay

Aya Nakamura

Suzane

Pomme

Hervé

Noë Preszow

Hatik

Clou

Yseult

Lous and the Yakuza

"Aimée"de Julien Doré

"grand prix" - Benjamin Biolay

"Lundi méchant"de Gaël Faye

"Mesdames"de Grand Corps Malade

"Paradis" de Ben Mazué

"Comment est ta peine?" de Benjamin Biolay

"Corps"d' Yseult

"Facile"de Camelia Jordana

"La maison de retraite" de Michel Jonasz

"Mais je t'aime" de Grand Corps Malade et Camille Lellouche

"Goliath" de Woodkid

"La vita nuova" de Christine and the Queens

Nous"de Julien Doré

En raison de la pandémie actuelle, la Catégorie Concert a été supprimée - elle sera de retour en 2022. Notez qu'une Victoire du Titre le plus streamé sera remise au rappeur Gradur pour le titre "Ne reviens pas" - qui a cumulé plus de 100 millions d'écoute en streaming. Pour plus d'informations relatives à la cérémonie mais aussi pour voter, rendez-vous ICI !