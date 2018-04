Julien Doré poursuit sa tournée acoustique, VOUS & MOI. Mais ça ne l'empêche absolument pas de faire quelques petits cadeaux aux fans de temps en temps. Alors quand il ne chante pas Coco Câline avec des fans sur scène, Julien Doré reprend ses propres titres au grand air. Mais si vous avez toujours aimé les covers de Julien Doré (on n'oubliera jamais Moi Lolita, clairement), alors vous devriez adorer sa version de Can't Take My Eyes Off Of You.

Pour les plus jeunes, on doit à Gloria Gaynor des morceaux cultes comme Never Can Say Goodbye ou I Will Survive (oui, avant de devenir un hymne de foot, le titre était un culte pour les fans de disco). Fidèle à lui-même, Julien Doré a offert sa propre version du morceau et évidemment, il a fait l'unanimité : au point que même Gloria Gaynor en personne l'a félicité. Alors, qui dit mieux ?!