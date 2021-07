Julien Doré fête ses 39 ans, retour sur les moments forts de sa carrière !

Après une longue pause médiatique effectuée dans le calme des Cévennes, Julien Doré faisait son grand retour en septembre 2020 avec Aimée, son cinquième album studio. Porté par les titres Kiki, Nous ou encore La fièvre, l'opus s'est écoulé à plus de 300 000 exemplaires. Un succès qui n'a rien de surprenant puisque tout ce que semble toucher le chanteur se transforme en or. Ou plutôt en platine dans le cas présent. Désormais, alors qu'il continue de promouvoir son dernier projet en dévoilant les clips de ses sons, le chanteur semble se concentrer sur l'immense tournée qu'il entreprendra dans les prochains mois. Un rendez-vous que son public, ainsi que lui, ont hâte d'honorer !

Ce mercredi 7 juillet, Julien Doré célèbre ses 39 ans. Révélé par le télé crochet La Nouvelle Star en 2007, l'artiste s'est rapidement imposé comme l'une des figures majeures de la musique en France. De son premier casting (presque raté) à son concert à l'AccorHotels Arena en passant par les tubes qui ont marqué sa carrière, l'homme originaire du sud de la France a su séduire un public fasciné par ses titres entêtants et ses prestations délirantes. Après avoir vendu plusieurs millions d'exemplaires de ses albums et enchaîné les tournées à guichets fermés, l'interprète de Paris-Seychelles avait pourtant préféré fuir le tumulte parisien. Mais c'était pour mieux revenir gargarisé de cette expérience bouleversante. Retour sur quelques moments forts dans sa (déjà) longue et fructueuse carrière.