Julien Doré fête ses 35 ans, retour sur ses meilleures performances live 

Julien Doré fête ce vendredi 7 juillet ses 35 ans, celui qu'on a découvert il y a dix ans sur la scène de la Nouvelle Star a fait un sacré bout de chemin depuis. Quatre albums solo, trois Victoires de la Musique, quelques apparitions dans le Lab Virgin Radio, des fans énamourés : Julien Doré fait partie des artistes chouchous de la chanson française. Sa personnalité fantasque, son authenticité, ses paroles poétiques et ses tweets piquants n'ont pas manqué de faire de lui un personnage qu'on adore. Pour célébrer comme il se doit cet artiste unique en son genre, on vous laisse découvrir quelques unes de ses meilleures performances live. Joyeux anniversaire très cher Julien Doré !

Une de nos performances préférées de Julien Doré c'est Le Lac en direct de la Creative Live Session à laquelle Virgin Radio vous avez convié. Sensuel et généreux, le chanteur avait réchauffer le Yoyo en plein mois de février !

C'était il y a dix ans mais on ne s'en lasse pas ! C'est lors du sixième prime de la Nouvelle Star qu'on est définitivement tombé amoureux de Julien Doré. Sa voix et son style ont conquis le public qui le couronnera quelques semaines plus tard grand gagnant de cette édition 2007.

C'est une jolie session acoustique, a priori sans prétention, sur un toit faisant face à la plage des Sables d'Olonne qui a conquis nos petits cœurs. Julien Doré chante dans un mégaphone et c'est super réussi !

Autre joli moment que Julien Doré a offert aux auditeurs de Virgin Radio : un live seul au piano de son titre Sublime et Silence, une chansons aux paroles émouvantes, sublimées par la voix de notre juju !

On a également un petit faible pour cette performance live de Corbeau Blanc, Julien nous y rappelle qu'il maîtrise à la perfection les chansons riches en émotions, frissons garantis !