Julien Doré fait une surprise adorable à deux jeunes fans (VIDEO)

Vous l'attendiez depuis des années, il l'a fait ! Julien Doré est enfin de retour après une longue absence médiatique. Porté par les titres La fièvre et Barracuda II, le chanteur révélé au grand public grâce à La Nouvelle Star vient de sortir son album Aimée, qui s'est directement classé en tête des charts français. Un joli retour sur le devant de la scène qui devrait également permettre au chanteur de débuter une grande tournée à travers l'hexagone dès le mois d'octobre 2021. Et cette bonne nouvelle n'arrive pas seule puisque ce dernier vient également de récolter plus de 600 000 euros au profit des sinistrés de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes. Aidé par ses amis du show business, l'interprète de Coco câline organise jusqu'au 16 décembre une énorme tombola dans laquelle vous pourrez gagner des lots exceptionnels tels que la veste, la moto et le casque issus du clip de la chanson Le Lac, les manuscrits de Petite Marie et Je l'aime à mourir, écrit de la main de Francis Cabrel, le clavier midi d'Angèle, la guitare de Nicola Sirkis ou celle de Louane, une paire de chaussures d'Isabelle Adjani ou encore le violon de Jean-Jacques Goldman. Pour participer, cliquez ici.

Mais concernant ces derniers jours, c'est sur les réseaux sociaux que nous avons retrouvé Julien Doré avec un immense plaisir. En effet, le chanteur a récemment posté une vidéo dans laquelle on le voit faire une surprise à Charlotte et Théo, deux jeunes fans. Quelques semaines auparavant, il avait déjà publié la vidéo de leur reprise du titre Nous, en les remerciant chaleureusement. Un coup de projecteur auquel le jeune adolescent âgé d'une dizaine d'années avait répondu en précisant qu'il serait heureux de le rencontrer "en vrai". Il n'en fallait pas plus à Julien Doré pour se précipiter vers ses équipes afin que ces dernières organisent une rencontre surprise avec les deux enfants. Un moment très émouvant durant lequel ils interprètent tous les trois le dernier titre de l'artiste. À vos mouchoirs !