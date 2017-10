Julien Doré et Marina Kaye dans le Lab Virgin Radio, revivez leur live et interviews !

Encore une émission réussie pour le Lab Virgin Radio ! Après avoir passé de supers moments avec la star internationale Sam Smith et le groupe Diva Faune pour un live et des interviews le week-end dernier, Lionel Virgille recevait ce dimanche 9 octobre deux nouveaux invités exceptionnels : le premier est très "coco câline", la deuxième possède une voix hors du commun. Il s'agit bien sûr de Julien Doré et Marina Kaye ! Aux côtés de notre animateur, les artistes se sont livrés en interview et Marina a même fait plaisir aux auditeurs en reprenant son single "On My Own" et le tube "Umbrella" de Rihanna à sa sauce. Revivez les meilleurs moments du Lab Virgin Radio et à dimanche prochain pour de nouvelles aventures !