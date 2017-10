Julien Doré et Marina Kaye dans le Lab Virgin Radio ce dimanche

Encore une belle soirée musicale en prévision ! Quelques jours après avoir reçu Sam Smith et Diva Faune dans les studios de Virgin Radio, Lionel Virgille s'apprête cette fois à vous faire passer un Lab Virgin Radio 100% français ! Car oui, notre animateur sera bien de retour ce dimanche 8 octobre de 20h à 00h avec de nouveaux invités ! On vous aide un peu ? Ce week-end, Lionel va avoir l'honneur d'accueillir à la fois Julien Doré et Marina Kaye pour une émission de folie ! Pour vous mettre déjà dans l'ambiance, on s'écoute les derniers tubes des deux artistes.

En plus d'accorder une interview exclusive à notre animateur, Marina Kaye jouera quelques chansons de son nouvel album Explicit en live. Soyez donc à l'écoute ce dimanche 8 octobre de 20h à 00h ! On croise les doigts pour qu'elle chante le sublime "Something" pour lequel elle a dévoilé un clip. De son côté, Julien Doré discutera aussi avec Lionel Virgille de sa carrière, sa musique et plus encore. Rendez-vous ce dimanche dans le Lab Virgin Radio !