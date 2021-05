Julien Doré & Iliona reprennent Magnolias For Ever de Claude François (VIDEO)

C'est l'une des grands spécialités de Taratata : réunir des artistes autour d'un titre intemporel et populaire ! Après Aya Nakamura et Louane qui avaient interprété Avec classe de Corneille, Clara Luciani et Julien Clerc sur Comme un Boomerang de Serge Gainsbourg ou encore Vianney et Suzane sur Mourir sur scène de Dalida, c'est au tour de Julien Doré et Iliona d'interpréter Magnolias For Ever, l'un des titres les plus célèbres de Claude François. Invités sur le plateau de la célèbre émission présentée par Nagui, les deux artistes nous ont offert une reprise totalement resplendissante du tube des années 70. Pour le coup, c'est au piano-voix qu'ils ont souhaité interpréter ce grand titre.

Dévoilée il y a quelques mois grâce à ces vidéos sur YouTube, Iliona était récemment l'invitée de Virgin Radio où elle nous interprétait son titre Moins Joli a capella. Alors qu'elle trace peu à peu son chemin vers le succès depuis la sortie de son EP Tristesse, la jeune bruxelloise avait été invitée par Julien Doré lui-même pour interpréter ce titre disco à ses côtés. "On s'est rencontrés il y a un petit moment, on avait eu la chance de partager une émission de radio ensemble. Suite à cette rencontre, quand j'ai su que je faisais Taratata, j'ai tout de suite pensé à Iliona pour lui proposer qu'on chante ensemble. Ensuite, c'est elle qui a décidé de la chanson qu'on allait faire. C'est un duo vraiment partagé" confiait l'interprète de Coco Câline lors des répétitions. Un très beau moment qui s'ajoute à la longue liste des duos iconiques de Taratata.