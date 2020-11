Julien Doré et Francis Cabrel nous offrent un live magnifique sur Un homme heureux (VIDEO)

Quelques semaines après la sortie de son album Aimée, déjà certifié disque d'or, Julien Doré est bien décidé à utiliser sa popularité à bon escient. Très touché par les dégâts causés par la tempête Alex, survenue début octobre dans les Alpes-Maritimes, le chanteur révélé par la Nouvelle Star avait décidé de s'engager en organisant une importante levée de fonds. Aidé par ses amis du show business, l'interprète de Coco câline organise donc une tombola grâce à laquelle il est possible de remporter de nombreux lots prestigieux. Une opération annoncée directement depuis les réseaux sociaux de l'artiste et dont Francis Cabrel a tenu à participer en proposant plusieurs lots prestigieux dont le manuscrit original de Je l'aime à mourir.

Invités sur le plateau de Taratata ce mardi 24 novembre, Julien Doré et Francis Cabrel se sont retrouvés tous les deux sur le plateau de la célèbre émission pour interpréter le titre Un homme heureux, de William Sheller. "Un homme heureux c'est ce qui vient de se passer là, une super jolie chanson, extrêmement bien interprétée, me semble-t-il, par Julien notamment, avec des gens sympathiques autour. Des petits moments simples" s'exclamait l'interprète de Petite Marie à la fin de leur prestation. Une rencontre au sommet entre ces deux célèbres artistes qui unissent ici leur voix sublime dans une interprétation où justesse et émotion demeurent les mots d'ordre. A voir de toute urgence !