Julien Doré et Eddy de Pretto unissent leurs forces sur Larme Fatale (VIDEO)

Patience, Julien Doré prépare activement la réédition de son dernier album : Aimée Encore s'annonce aussi poétique que l'album original et pour annoncer sa sortie, l'interprète de La Fièvre a choisi d'unir ses forces à celles d'Eddy de Pretto.

Avec plus de 280 000 albums vendus, 130 millions de streams, pas moins de deux singles certifiés PLATINE et OR ainsi qu'une Victoire de la Musique du meilleur clip, l’album événement de Julien Doré « aimée » dévoile ainsi une réédition avec neuf nouveaux titres à paraitre le 26 Novembre prochain. Larme Fatale, premier extrait de cet album évènement a déjà son clip (réalisé par Brice VDH) et c'est à découvrir sans plus attendre :

Notez que Julien Doré reversera ses revenus issus des ventes de ce disque à l’association les Blouses Roses.