Julien Doré et Clara Luciani en duo sur le titre L'île au lendemain (AUDIO)

Aujourd'hui est un jour à graver dans le marbre pour les fans de Julien Doré ! Quatre ans après son dernier album &, le chanteur révélé par la Nouvelle Star dévoile enfin son nouvel opus intitulé Aimée. Porté par le très bon et entêtant single La fièvre, l'artiste qui s'est retiré du monde médiatique et de la vie parisienne pour aller vivre dans le sud il y a quelques années fait un retour en force. Toujours accompagné de sa plume acérée, l'interprète de Coco Câline nous offre un projet beaucoup plus personnel que ce qu'il a pu faire dans le passé. Un album dans lequel il a voulu pousser à la réflexion mais aussi s'entourer de la crème de la crème.

Outre des collaborations avec Caballero & JeanJass ou Simone & Jean-Marc, c'est avec l'excellente et charismatique Clara Luciani que le chanteur a décidé de faire un duo sur le titre L'île au lendemain. Un son estival qui lui a permis de découvrir le talent de l'interprète de La Grenade. "J'étais fou amoureux de sa chanson "Les fleurs" (...) Je ne connaissais pas ce que faisait Clara à l'époque et il m'a fallu un moment pour tout recouper. C'est une artiste que j'aime beaucoup. Je croyais que je connaissais bien sa voix. Mais quand elle a posé sa voix sur "L'Île au lendemain", pour mon disque, j'ai vraiment pris une claque. Toutes les fréquences basses disparaissaient et en même temps ça ne devenait pas trop haut. C'était incroyablement ouvert et solaire. Elle mangeait de sa voix et de ses mots la totalité de la chanson" confiait Julien Doré à propos de la jeune femme de 28 ans dans les colonnes des Inrocks.