Julien Doré est papa, Adele effondrée face à la surprise de ses proches et le nouveau clip de The Weeknd... Les news Musique !

Ces dernières semaines, Adele a fait son grand retour sur le devant de la scène ! Attendue depuis des années par le monde entier, la chanteuse britannique qui vit désormais aux Etats-Unis avait dévoilé un premier extrait de son opus avec le titre Easy On Me. Un succès immédiat dévoilé comme prémices de son album, 30, disponible depuis le 19 novembre dernier dans le monde entier. Annoncé par certaines sources proches de la chanteuse comme le meilleur projet de sa carrière, ce disque s'est surtout construit durant le divorce de la star. Un chagrin d'amour qui, malgré toute la tristesse qu'il a entraîné, apparaissait comme un exutoire fantastique pour celle dont la mélancolie s'est régulièrement magnifiée au travers de ses chansons. Récemment mise à l'honneur lors d'une interview exceptionnelle avec Oprah Winfrey ainsi qu'un concert au Griffith Observatory à Los Angeles sur CBS, Adele a fait la même chose pour le Royaume-Uni dans un émission intitulée "An Audience With Adele".

Durant ce show dans lequel on vacille rapidement du rire aux larmes, un moment a particulièrement touché la toile. En effet, alors que l'actrice Emma Thompson (Cruella, Harry Potter, Nanny McPhee...) lui demande s'il y a une personne qui l'a inspirée, protégée ou marquée de manière générale, la chanteuse répond aussitôt "J'avais un professeur à Chestnut Grove qui m'a appris l'anglais. Elle s'appelait Miss McDonald". Ni une, ni deux, le public s'emballe et une personne de la sécurité emmène l'ancienne professeure sur scène aux côtés de la chanteuse. Un moment d'émotion intense pour les deux femmes qui ont littéralement pleuré dans les bras l'une de l'autre.

Avant que Miss McDonald ne retourne à son siège, l'interprète de Rolling in the Deep lui a demandé si elle pouvait avoir son numéro de téléphone afin de se revoir. Elle a ajouté : "J'ai encore mes livres, vous savez ! J'ai tous mes livres de l'époque où vous étiez mon professeur." Des retrouvailles qui ont même ému le public présent sur place à l'image de Dua Lipa, filmée les larmes aux yeux, ou encore Emma Watson, visiblement très touchée par la scène. La chanteuse a également dû quitter brièvement la scène pour se refaire une beauté suite à cette crise de pleurs inattendue. On vous laisse jeter un coup d'œil !

Après une longue pause médiatique effectuée dans le calme des Cévennes, Julien Doré faisait son grand retour en septembre 2020 avec Aimée, son cinquième album studio. Porté par les titres Kiki, Nous ou encore La fièvre, l'opus s'est écoulé à plus de 300 000 exemplaires. Un succès qui n'a rien de surprenant puisque tout ce que semble toucher le chanteur se transforme en or. Ou plutôt en platine dans le cas présent. "Aimée a un an. Merci tellement pour cet amour infini avec lequel vous avez su l’envelopper si joliment. Mais croyez-moi, on va aimer encore…" écrivait l'artiste français sur son compte Instagram à l'occasion du premier anniversaire de son opus il y a quelques semaines. Un joli message de remerciements qui a aussitôt été liké par plusieurs milliers d'internautes.

Alors qu'il vient tout juste d'entamer l'immense tournée de son opus à succès, Julien Doré avait tenu à être présent le vendredi 29 octobre pour un Virgin Radio Live exceptionnel à la Carrière de Nantes. Un moment magique qu'il a pu partager avec nos auditeurs avant de reprendre la route. Attendu aux quatre coins de l'hexagone dans les mois qui arrivent, le chanteur révélé par la Nouvelle Star vient également de faire des révélation très étranges lors d'une interview pour le magazine Gala. En effet, alors qu'il était interrogé par Nikos Aliagas, l'interprète de Coco Câline s'est laissé aller à quelques révélations sur sa vie privée. Ainsi, durant l'entretien, lorsque l’animateur lui demande quelle est la phrase qu’il ne se serait jamais imaginé prononcer un jour, le chanteur répond : "Je fais un biberon ?". Des propos qui ne révèlent pas officiellement la paternité du chanteur même si lorsque Nikos Aliagas l’interroge une nouvelle fois sur la phrase que le chanteur n’aurait jamais pensé entendre de sa vie, il balance un seul et unique mot : "Papa" !

Très secret sur sa vie privée, Julien Doré admet donc à demi-mot qu'il connaît enfin les joies de la paternité. Si on ne sait absolument pas avec qui le chanteur a eu cet enfant, ou encore si c'est une adoption, on sait tout de même que cet être semble avoir chamboulé la vie de l'homme de 39 ans. Un tournant radical dans la vie de l'artiste que l'on pourrait retrouver aisément dans son prochain album. On a hâte !

Il y a plus d'un an, en mars 2020, alors que le monde entamait tout juste une période de confinement encore indéfinie, The Weeknd décidait de dévoiler After Hours, son quatrième album. Porté par des tubes comme Heartless, Save Your Tears et, plus récemment, In your Eyes, l'opus demeure l'un des plus gros succès de l'année. La France n'échappe d'ailleurs pas au phénomène puisqu'on son opus vient d'être certifié double disque de platine par le SNEP, soit l'équivalent de 200 000 ventes. De très beaux chiffres pour le chanteur qui entamera également une immense tournée dans le monde entier dès l'été 2022 avec, normalement, au moins une date en France, à Paris. Mais en attendant, c'est avec un nouvel opus que le canadien pourrait bientôt faire un retour imminent.

Si les rumeurs, et quelques indices répandus par la star elle-même, affirment désormais qu'un album pourrait voir le jour dans les prochains mois, The Weeknd avait récemment pris ses fans de court en dévoilant un clip inédit du tube Can't Feel My Face. Fait assez surprenant, il vient de réitérer cette initiative en dévoilant un clip, lui-aussi inédit, du titre Die For You, extrait de Starboy, sorti en 2016. Une vidéo dans laquelle il n'apparaît pas mais qui met en avant un couple de jeunes adolescents qui tentent de fuir les autorités. Inspiré de E.T. et de la série Stranger Things, ce projet déjà vu près de 800 000 fois en moins de 24 heures est surtout l'occasion pour Abel Tesfaye, de son vrai nom, de lancer les festivités qui célèbrent les cinq ans de son album à succès.