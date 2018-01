Julien Doré et son public, c'est une grande histoire d'amour. Après une tournée des grandes salles qui l'avait mené jusqu'à l'AccorHotels Arena en décembre 2017, on aurait pu croire que le chanteur allait prendre un peu de recul. Mais ce serait bien mal le connaitre ! En 2018, Julien Doré repart sur les routes et se lancera dans une tournée acoustique en solo qui passera un peu partout en France. Intitulée Vous & Moi, cette série de dates a été mise en vente fin décembre et sans surprise, la quasi totalité des concerts affiche déjà complet. Pour ceux qui n'ont pas encore réussi à acheter un billet, pas de panique : de nouvelles dates viennent d'être annoncées !

Les billets des trois dates à l'Olympia de Paris étant partis en quelques heures, Julien Doré ajoute trois autres concerts dans la même salle, le 16 mai et les 22 et 23 juin. Des dates supplémentaires ont également été ajoutées à Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes ou encore Strasbourg. La billetterie ouvrira ce lundi 29 janvier à 14h sur le site officiel de Julien Doré ainsi que dans tous les points de vente habituels. Sur cette tournée, fini les machines à fumée, la moto et le déguisement de panda. Julien Doré reviendra à l'essence même de ses chansons, seul sur scène, et en tête à tête avec son fidèle public.