C'est votre nouveau rendez-vous Virgin Radio de chaque lundi de l'été. Après avoir pris des nouvelles de Vianney qui profite de ses vacances entre la France et Tokyo, il est temps de s'intéresser au cas d'un autre énergumène qu'on adore : Julien Doré. Comment profite-il de la période estivale ? Grâce à Virgin Radio, le moindre détail de ses aventures ne vous échappera pas ! Avouez-le, vous avez toujours rêvé de partir en vacances avec vos idoles. Rien que pour vous, Virgin Radio créé l'illusion parfaite pendant quelques instants où vous aurez l'impression de vivre en compagnie des stars françaises et internationales. Si aujourd'hui c'est au tour de Julien Doré, rendez-vous les prochains lundis pour suivre respectivement Kungs, Amir et enfin Ed Sheeran !

Comme Vianney, Julien Doré est parti sur les routes ces dernières semaines afin de participer à plusieurs festivals : forcément on retient parmi toutes ses dates de concerts les quinze ans de Musilac où il a mis le feu sur scène en reprenant bon nombre de ses tubes comme "Le lac", "Coco Câline" pour lequel il s'est lié d'amitié avec un panda visiblement, "Kiss Me Forever", Chou Wasabi" ou "Paris-Seychelles".

Une bonne douche froide ne fait jamais de mal pendant la période de canicule, Julien Doré ne vous contredira pas ! Ça donne envie de partir en vacances...

Comment Julien Doré profite-t-il de ses vacances ? En studio par exemple avec Louane... On est curieux d'entendre ce que les deux artistes mijotent : un futur tube en prévision ? Et sinon, on adore aussi quand le chanteur s'amuse à faire un playback presque parfait sur des vieux tubes via l'appli musical.ly. Rien que pour ça, ça vaut le détour de le suivre sur Instagram ! Continue comme ça Juju, on t'aime.