Julien Doré en tête des ventes avec son album Aimée

Vous l'attendiez depuis des années, Julien Doré est enfin de retour après une longue absence loin des médias. Porté par les titres La fièvre et Barracuda II, le chanteur connu du grand public grâce à La Nouvelle Star devrait donc faire son grand retour sur le devant de la scène. Mais pas que. Si l'on en croit l'une de ses dernières publications sur Instagram, ce dernier partira en tournée à travers toute la France dès le mois d'octobre 2021. Une super nouvelle qui ne vient pas seule puisque Julien Doré a également annoncé qu'il serait à l'AccorHotels Arena le 25 novembre 2021. Mais pour l'heure, c'est les ventes de son dernier opus qui semblent faire les gros titres de l'actualité. Et il y a de quoi.

À la première place du Top Albums de la semaine, le nouvel album de @jdoreofficiel "aimée" avec 28 971 équivalents ventes ???? pic.twitter.com/OxKOYoptOg — Le SNEP (@snep) September 11, 2020

En effet, comme on vous le confirmait il y a quelques jours, Julien Doré avait écoulé pas moins de 20 000 exemplaires de son nouvel album en moins de quatre jours. Il en est désormais à près de 29 000. Un exploit qui lui vaut désormais la première place du classement français des ventes d'albums et même l'honneur (si on peut s'exprimer ainsi) de détrôner Indochine avec son opus Singles Collection 2001-2021. Toujours accompagné de sa plume acérée, l'interprète de Coco Câline nous offre un projet beaucoup plus personnel que ce qu'il a pu faire dans le passé. Un album dans lequel il a voulu pousser à la réflexion mais aussi s'entourer de la crème de la crème. Et vous, vous en pensez quoi de ce retour en beauté ?