Julien Doré en larmes après la prestation de Louane dans la Chanson Secrète (VIDEO)

Vous l'attendiez depuis des années, il l'a fait ! Julien Doré est enfin de retour après une longue absence médiatique. Porté par les titres La fièvre et Barracuda II, le chanteur révélé au grand public grâce à La Nouvelle Star vient de sortir son album Aimée, qui s'est directement classé en tête des charts français. Un joli come-back sur le devant de la scène qui devrait également permettre au chanteur de débuter une grande tournée à travers l'hexagone dès le mois d'octobre 2021. Et cette bonne nouvelle n'arrive pas seule puisque ce dernier vient également de récolter plus de 700 000 euros au profit des sinistrés de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes. En effet, aidé par ses amis du show business, l'interprète de Coco câline organise jusqu'au 16 décembre une énorme tombola dans laquelle vous pourrez gagner des lots exceptionnels tels que la moto du clip de la chanson Le Lac, les manuscrits de Petite Marie et Je l'aime à mourir, écrits de la main de Francis Cabrel, le clavier midi d'Angèle, la guitare de Nicola Sirkis ou encore le violon de Jean-Jacques Goldman. Pour participer, cliquez ici.

Seulement voilà, promouvoir un album et organiser une énorme levée de fonds ne semblent pas assez pour Julien Doré ! D'ailleurs, ce véritable bourreau de travail l'a prouvé récemment en acceptant notre invitation pour un live exceptionnel à Disneyland Paris. L'occasion pour lui de retourner à ses premiers amours, la scène, et de faire profiter le public de ses titres inédits. Mais pour l'heure, c'est avec un titre que l'on connaît bien, Paris-Seychelle, que ce dernier a littéralement fondu en larmes lors de son passage dans la Chanson Secrète sur TF1. Invité sur le plateau pour se laisser surprendre par Nikos Aliagas, le chanteur français n'a pas regretté la surprise faite par Louane et Khatia Buniatishvili, une pianiste de renom, ainsi que certains de ses proches. Un moment totalement hors du temps qui s'est terminé par un très court discours du principal intéressé, littéralement submergé par l'émotion. "Je suis désolé, mais ça ne va pas être facile là" dit-il la voix tremblante lorsqu'on lui demande si ce titre, mis en scène de manière à retracer son parcours musical depuis ses débuts, l'a touché. On vous laisse profiter de cette prestation magnifique !