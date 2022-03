Julien Doré écrit au roi de Belgique pour lui demander un service un peu particulier (PHOTO)

Après une longue pause médiatique effectuée dans le calme des Cévennes, Julien Doré faisait son grand retour en septembre 2020 avec Aimée, son cinquième album studio. Porté par les titres Kiki, Nous ou encore La fièvre, l'opus s'est écoulé à plus de 300 000 exemplaires. Un succès qui n'a rien de surprenant puisque tout ce que semble toucher le chanteur se transforme en or. Ou plutôt en platine dans le cas présent. Alors qu'il vient tout juste de remporter le prix d'Artiste Masculin de l'année lors des dernières Victoires de la Musique, l'interprète de Coco Câline était également présent le vendredi 29 octobre pour un Virgin Radio Live exceptionnel à la Carrière de Nantes. Un moment magique qu'il a pu partager avec nos auditeurs avant d'entamer son immense tournée des zéniths. Une série de plusieurs dizaines de shows très attendus par le public qui se prolongera jusqu'à décembre prochain. Alors que tout semblait parfaitement tramé pour se dérouler sans le moindre accro, un léger problème vient d'être mis en évidence par le chanteur lui-même. Un obstacle qu'il semble parfaitement prêt à gérer à sa manière.

En effet, rien n'est trop beau pour Julien Doré ! La preuve, si ce week-end marquait le lancement de son Aimée Tour, qu'il a effectué à l'Arena du Pays d'Aix devant un public de 7000 personnes, le chanteur a décidé de prendre quelques minutes pour écrire à l'un des personnages les plus emblématiques de la Belgique : le roi. Et tout cela pour lui demander un petit service. Alors que certains pourrait qualifier sa démarche de présomptueuse, d'autres en revanche salue le courage de l'artiste révélé par la Nouvelle Star en 2007. En effet, ce dernier se produira à Bruxelles dans quelques semaines et il a souhaité savoir s'il serait possible de lever la jauge imposée lors de ses futurs événements. "Le problème à l’heure où j’écris, c’est qu’avec les régulations de jauge dans votre pays que j’aime tant, je ne sais pas si je vais pouvoir jouer étant donné que Forest National sera full à craquer" précise t-il avant d'ajouter "Pour l’instant, à cause du système d’aération des salles ou quelque chose comme ça, on ne peut jouer qu’à 75% de la capacité". Des propos écrits sur le ton de l'humour mais qui ont un vrai fond puisque Julien Doré sera dans l'incapacité de se produire devant une salle pleine si les restrictions ne sont pas levées d'ici à son concert.

Resté sans réponse jusqu'à présent, le message du chanteur ne devrait pas avoir un grand impact sur les décisions sanitaires du pays. Néanmoins, il aura au moins eu le mérite d'attirer l'attention sur un problème persistant dans la musique et handicapant pour de nombreux artistes !

Instagram (@juliendore)

