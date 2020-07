Julien Doré dévoile La Fever, le remix signé Uslef (VIDEO)

Début juillet, Julien Doré faisait son grand retour. Après quelques années passées loin des projecteurs, l'interprète de Chou Wasabi nous revient avec un premier single (très) engagé : La Fièvre. "Le monde a changé", nous rappelle t-il avec ce premier single. Alors que l'album tant attendu comportera des collaborations prestigieuses (Clara Luciani, Caballero & Jenjass mais aussi ses chiens Jean Marc et Simone) et pour le clip de ce remix signé Uslef, là encore, Julien Doré a su s'entourer : s'il l'a écrit lui-même, c'est Brice VDH qui est passé derrière la caméra.

Connu pour avoir travaillé avec Angèle, Brice VDH nous offre ici un clip estival mais, pas que : la vidéo qui accompagne La Fever fait suite au clip de La Fièvre et présente quelques symboles féministes. Julien Doré prépare plus que jamais sa rentrée et la bonne nouvelle, c'est que la tracklist de l'album est disponible.