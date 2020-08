Julien Doré dévoile Barracuda II, son nouveau single (VIDEO)

Il y a quelques semaines, Julien Doré marquait son grand retour dans le paysage musical avec La Fièvre - un premier single efficace mais surtout, engagé. Le 4 septembre prochain sortira donc Aimée, son nouvel album (sur lequel on attend des collaborations prestigieuses). Pour faire patienter ses fans encore quelques jours, l'artiste nous propose de découvrir Barracuda II*, son nouveau single.

Fidèle à lui même, il nous offre une vidéo esthétique et poétique, tournée en pleine nature. Seul au piano dans sa forteresse, Julien Doré chante à sa façon la fin du monde : engagé pour le climat, l'interprète de La Fièvre signe un titre doux et sensible - de quoi donner envie d'en découvrir davantage.

*Barracuda I sera à retrouver sur l'album.