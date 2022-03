Julien Doré dénoncent les faux profils (et c'est hilarant)

On ne le dira jamais assez, les réseaux sociaux sont un puit à arnaques. Sur la toile, nombreux sont les comptes qui usurpent l'identité de personnes publiques afin d'escroquer les internautes... s'il faut constamment faire preuve de vigilance, certains choisissent de dénoncer cette pratique : Julien Doré est de ces artistes qui prennent soin de leurs fans et, avec l'humour qu'on lui connait, l'artiste a dénoncé les faux profils. Démonstration :

"Je viens d’échanger avec le vrai Julien Doré...", a ainsi écrit l'artiste sur Instagram. "Il a l’air cool mais il finit toujours par avoir besoin de tunes & me demander mon numéro de CB … Les amis, je vous le redis ici : faites attention aux nombreux faux profils qui vous contactent sur Insta & Facebook (généralement en réponse à vos commentaires) et qui finissent toujours par vous demander de l’argent (sur Whatsapp etc)". Pour accompagner ce message, quelques captures :

Actuellement en tournée pour défendre son dernier album, Julien Doré continue de nous faire rire sur la toile... pour la bonne cause.