Julien Doré : Déjà plus de 20 000 albums écoulés en moins de 4 jours !

Vous l'attendiez depuis des années, Julien Doré est enfin de retour après une longue absence loin des médias. Porté par les titres La fièvre et Barracuda II, le chanteur connu du grand public grâce à La Nouvelle Star devrait donc faire son grand retour sur le devant de la scène. Mais pas que. Si l'on en croit l'une de ses dernières publications sur Instagram, ce dernier partira en tournée à travers toute la France dès le mois d'octobre 2021. Une super nouvelle qui ne vient pas seule puisque Julien Doré a également annoncé qu'il serait à l'AccorHotels Arena le 25 novembre 2021. Mais pour l'heure, c'est les ventes de son dernier opus qui semblent faire les gros titres de l'actualité. Et il y a de quoi.

Comme le confirme le compte Twitter de Columbia France, l'album Aimée cumule déjà plus de 20 000 ventes en moins de quatre jours. Un véritable exploit à l'heure du déconfinement et face à Indochine qui vient de dévoiler Singles Collection (2001-2021). Très enthousiaste face au bel accueil de son opus, le chanteur qui s'est désormais installé dans le sud de la France a tenu à remercier ses fans : "20 000 albums vendus en 4 jours mais quelle dinguerie ❤️ C’est tellement iouf comme on dit chez moi ☀️????". Quant à savoir si ce dernier réussira à se placer numéro un des charts - comme pour son précédent album &-, il faudra attendre encore quelques jours pour le découvrir.