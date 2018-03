Julien Doré compte faire une pause

Julien Doré est au sommet. Alors qu'il vient à peine de clore sa tournée par deux concerts pleins à craquer donnés à l'AccorHotels Arena, le chanteur est déjà parti sur un nouveau projet - une version acoustique de son excellent album, & (d'ailleurs, le clip d'Africa, avec Dick Rivers, est à découvrir en ce moment). Mais récemment, il a annoncé qu'il prendrait une pause (amplement méritée) à l'issue de sa tournée à venir. « Ce qu'il faut, c'est comprendre que sur-exister n'est jamais une bonne idée parce qu'on finit par se suffire, par beaucoup se répéter », a t-il déclaré sur le plateau de Quotidien.

« (...) Quand je viens avec un disque, c'est parce que j'ai besoin de raconter cette histoire-là et cette histoire, elle se développe au fil des chansons et j'ai besoin de la raconter. Mais après, quand la tournée est finie, quand ce disque a voyagé, j'ai pas envie d'être là pour être là », a t-il poursuivi avant de reconnaître qu'il avait besoin de "disparaître". "On verra ce qui se passera", a t-il conclu. Après tous ces mois passés à parcourir la France, Julien Doré a bien mérité de se retirer un peu. Prendre du temps pour se retrouver lui permettra ainsi de plancher sur un nouvel album. Oui, Julien Doré va se retirer de la scène médiatique mais, ce sera pour mieux revenir.