Pour le clip d'Africa, Julien Doré invite Dick Rivers (VIDEO)

Difficile pour Julien Doré de s'arrêter. Après une tournée effrénée pour défendre son dernier opus intitulé "&", le chanteur s'est lancé dans un tout nouveau projet : offrir une version acoustique à cet album - version que Virgin Radio vous offre ! . Sortie au début du mois, cette nouvelle édition a déjà trouvé son public et bien évidemment, il partira la défendre en tournée (sachez d'ailleurs que les tickets partent plus vite que des glaces en été). Mais qui dit nouvel album, dit obligatoirement promo. Bonne nouvelle, Julien Doré nous offre un tout nouveau clip (pour Africa). Et, petit bonus, il a invité Dick Rivers.

Toujours poétiques et à l'esthétique irréprochable, les clip de Julien Doré marquent les esprits. On ne se souvient de Porto -Vecchio (magnifique). Cette fois, Julien a laissé son bateau au port. A la place, il nous emmène dans un bar pour mieux défier Dick Rivers... au karaoké ! Rassurez-vous, son esprit décalé est donc toujours là ! Julien Doré réussit une fois de plus un coup de maître : il s'amuse et nous aussi.