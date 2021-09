Julien Doré célèbre le premier anniversaire de son album Aimée (PHOTO)

Après une longue pause médiatique effectuée dans le calme des Cévennes, Julien Doré faisait son grand retour en septembre 2020 avec Aimée, son cinquième album studio. Porté par les titres Kiki, Nous ou encore La fièvre, l'opus s'est écoulé à plus de 300 000 exemplaires. Un succès qui n'a rien de surprenant puisque tout ce que semble toucher le chanteur se transforme en or. Ou plutôt en platine dans le cas présent. "Aimée a un an. Merci tellement pour cet amour infini avec lequel vous avez su l’envelopper si joliment. Mais croyez-moi, on va aimer encore …" écrit l'artiste français sur son compte Instagram à l'occasion du premier anniversaire de son opus. Un joli message de remerciements qui a aussitôt été liké par plusieurs milliers d'internautes.

"J’attends le concert en novembre" répond ainsi patriciaa.gauer. "Joyeux anniversaire, on va continuer a s’aimer fort" ajoute juliendoreforfun tandis que cecbell34 commente "Que du bonheur cet album Bravissimo". Un véritable engouement de la part du public qui ne semble pas laisser Julien Doré indifférent. S'il avait récemment répondu avec humour à quelques haters, ce sont principalement des fans bienveillants qui remplissent ses réseaux sociaux de messages d'amour. Une affectation qu'essaye régulièrement de rendre le chanteur en surprenant ses fans ou en leur offrant des prestations inédites. On se souvient notamment de son appel à une fans de 90 ans ou encore la vidéo qu'il avait tourné avec deux jeunes enfants. Une chose est sûre, avec Julien Doré, on ne s'ennuie jamais !

