Julien Doré, Cassius, Benjamin Biolay... Les premiers noms du Fnac Live 2017 dévoilés

C’est un rendez-vous devenu incontournable dans la capitale, le Fnac Live Festival revient les 6, 7 et 8 juillet prochains à Paris, toujours au même endroit sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Cet événement entièrement gratuit proposera près de 28 concerts d’artistes tous triés sur le volet. Pour cette nouvelle édition, les organisateurs ont voulu nous surprendre avec une nouvelle formule, plus homogène dans sa durée et plus hétéroclite dans les choix de sa programmation. L’accent sera mis sur les découvertes musicales notamment avec les deux nouveaux rendez-vous quotidien du Attention Talent dédiés aux artistes émergents, sans oublier de prestigieuses têtes d’affiche bien sûr. Tenez-vous prêts, cette année au Fnac Live vous allez pouvoir applaudir Julien Doré, Cassius, Fishbach, Calypso Rose, Benjamin Biolay, Rover, The Blaze, Julien Clerc, The Horrors, Alltta, Tim Dup, Juliette Armanet, Valerie June, Polo & Pan, Albin De La Simone, François & The Atlas Mountains, Jay-Jay Johanson, Eddy De Pretto, The Pirouettes, Otzeki, Témé Tan, Aliocha, Irène Drésel, Clara Luciani ! Retrouvez la programmation par jour par ici.

On notera bien sûr la présence de l’incontournable Julien Doré qui cartonne avec son dernier album &, Cassius l’un des fiers représentants de la French Touch, Benjamin Biolay qui nous présentera son septième et audacieux album Volver mais aussi le duo électro pop attachant The Pirouettes ou encore les électrisants François & The Atlas Mountains. Quatre derniers noms seront dévoilés le 19 juin, mais vous avez déjà là toutes les raisons de réserver vos 6, 7 et 8 juillet prochains !