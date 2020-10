Julien Doré, Camélia Jordana et Hoshi... retour sur les clips de la semaine !

Au programme de cette semaine, quelques clips prometteurs !

On commence avec Julien Doré, qui poursuit la promotion de son nouvel album. Après La Fièvre ou encore Baracuda II, place à Nous. L'on retrouve l'artiste en pleine nature, accompagné de deux dinosaures. Chacun y va de son interprétation et c'est justement ce qui fait la richesse et la poésie de cette video.

De son côté, Hoshi nous a offert un clip alternatif. Les internautes ont ainsi la possibilité de choisir la fin de cette vidéo qui accompagne Enfants du Danger - une jolie façon de se rapprocher de son public en cette période où l'avenir des concerts est incertain.

On continue avec Camélia Jordana. L'artiste a invité Nicolas Duvauchelle dans le clip de Silence. Elle y campe une femme au foyer parfaite qui, au fil du temps, découvre le féminisme. Un clip esthétique et engagé, parfait pour défendre le morceau !

Enfin, on termine avec la sensation pop Alice et Moi qui nous offre le très coloré Les Gens sont cools.

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de clips !