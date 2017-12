Julien Doré annonce une tournée solo acoustique

Julien Doré a terminé le JD Tour en apothéose avec deux concerts donnés à l'AccorHotels Arena les 15 et 21 décembre dernier. On pensait que ces deux ultimes dates viendraient clôturer des mois de tournée effrénée et surtout, on pensait que l'interprète de Chou Wasabi prendrait le temps de se reposer - avant de se pencher sur de nouveaux projets. Or, Julien Doré vient d'annoncer qu'en 2018, il se lancerait dans une tournée acoustique solo.

#2018 c’est VOUS & MOI ???? pic.twitter.com/A7G4jdK14W — Julien Doré (@jdoreofficiel) 26 décembre 2017

Oubliez les effets, le show et la moto croisés sur sa tournée des zéniths ou encore à Bercy. Cette fois, Julien Doré devrait partir seul avec ses instruments à la rencontre de son public. Pour l"heure, aucune date n'a été confirmée. On ne sait pas non plus où il compte s'arrêter. Mais vous vous en doutez, ce sera une tournée à suivre de près : il faudra rester à l'affût pour avoir une chance d'obtenir des places !