Julien Doré : Barracouda II en acoustique pour patienter avant la sortie de l'album (VIDEO)

Patience, Julien Doré sera de retour dans les charts dès le 4 septembre prochain. L'artiste le plus poétique du paysage musical français a pris son temps pour nous préparer un opus engagé mais aussi, lyrique et imagé. S'il a d'abord présenté La Fièvre (morceau qui nous fait clairement réfléchir sur le morceau climatique), Julien Doré a choisi en guise de second single Barracouda II. Et justement, il nous en offre une version acoustique :

D'ici trois jours, Julien Doré dévoilera ainsi ce nouvel opus tant attendu. Côté commentaires, les fans sont déjà conquis - et impatients.