Julien Doré annonce une tournée pour 2021 !

Alors qu'il s'apprête à dévoiler son nouvel album, Julien Doré sera dans les studios de Virgin Radio pour promouvoir ses nouveaux titres et nous parler de son projet tant attendu par les fans. Après avoir dévoilé La fièvre et Barracuda II, le chanteur connu du grand public grâce à La Nouvelle Star devrait donc faire son grand retour sur le devant de la scène. Mais pas que. Si l'on en croit l'une de ses dernières publications sur Instagram, ce dernier partira en tournée à travers toute la France dès le mois d'octobre 2021. Une super nouvelle qui ne vient pas seule puisque Julien Doré a également annoncé qu'il serait à l'AccorHotels Arena le 25 novembre 2021.

Comte tenu du contexte actuel, le chanteur a tenu a écrire quelques lignes sur sa future tournée : "Je souhaitais faire la fête pour vous annoncer la future tournée. Je souhaitais vous le dire à grands cris et à grands sourires.

Mais cette période où des milliers de techniciens, musiciens et prestataires ne repartent pas, où les salles sont encore vides, où les tournées s’annulent ou se reportent encore, ce sentiment d’indécence à hurler ma joie, m’envahit dans ce contexte. Alors les amis, je vous le confie le plus simplement du monde, sans effet mais plein d’espoir, la tournée aimée commencera le 1er octobre 2021 et croyez-moi, j’ai tellement hâte de vous retrouver, tellement."