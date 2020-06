Julien Doré annonce son retour ce soir à 19h avec La Fièvre

ENFIN ! Après de longs mois passés loin des projecteurs et de la scène, Julien Doré et sa poésie font leur grand retour: ce soir, dès 19h, l'interprète de Coco Câline nous offrira La Fièvre, son tout nouveau single. la bonne nouvelle pour ceux qui auraient peur de passer à côté, sachez que le lien est d'ores et déjà disponible : juste ICI. Le clip (et le morceau) sont ainsi attendus d'ici quelques heures mais vous avez possibilité de vous mettre un rappel - on n'arrête plus la technologie.

Si peu d'informations concernant cette nouvelle ère dans le carrière du chanteur ont filtré, elle s'annonce tout aussi poétique et esthétique que les précédentes. La Fièvre nous arrive juste à l'aube de l'été - de quoi commencer la saison en beauté.