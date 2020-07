Julien Doré annonce la date de sortie de son prochain album

La semaine dernière, Julien Doré faisait son grand retour dans les charts, quatre ans après la sortie de son album &. L'interprète de Chou Wasabi a pris une pause bien méritée, pour mieux nous revenir : c'est avec La Fièvre, un premier single engagé, qu'il a choisi de marquer ce nouveau chapitre de sa carrière. Et la bonne nouvelle, c'est que le plus poète des artistes français a annoncé la sortie d'un tout nouvel opus : tenez-vous bien, Aimée sera disponible dès le 4 septembre prochain.

Notez qu'avec "La fièvre" Julien Doré s'est offert la meilleure entrée francophone de l'année en radio "avec plus de 22 millions de contacts auprès des auditeurs en première semaine", explique Pure Charts. Ce démarrage nous promet ainsi un beau succès pour ce cinquième opus. En attendant de découvrir cet album tant attendu, La Fièvre nous accompagnera tout l'été - et on ne pouvait pas rêver mieux.