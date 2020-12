Julien Doré ajoute deux dates à sa tournée

"Tellement heureux de pouvoir vous annoncer que grâce à vous nous rajoutons un 2ème Paris Accor Arena et un 2ème zénith de Lille", a annoncé hier l'interprète de La Fièvre. Julien Doré, dont le nouvel album vient d'être certifié Disque de Platine, espère pouvoir (enfin) défendre ses nouvelles chansons sur scène l'année prochaine. Alors que de nombreuses dates avaient déjà été programmées, le chanteur s'est vu obligé d'en ajouter afin de pouvoir contenter tous les fans.

Julien Doré se produira ainsi les 25 et 26 novembre 2021 à l'AccorHotels Arena (Paris) ainsi que les 14 et 15 octobre 2021 au zénith de Lille. La bonne nouvelle, c'est que la billetterie est d'ores et déjà ouverte pour les deux nouvelles dates. Pour réserver vos places, rendez-vous juste ICI ! Mais attention, ces dernières devraient partir vite...