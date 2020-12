Julien Doré : Aimée est certifié disque de platine !

En septembre dernier, Julien Doré marquait son retour avec un nouvel opus plein de poésie mais aussi, d'espoir : Aimée. Porté par des singles tels que La Fièvre ou, plus récemment, Nous, l'opus s'est imposé parmi les plus grosses sorties françaises. Il faut dire qu'après le succès incontestable de "&" (son précédent album), nombreux étaient les fans qui attendaient son retour dans les charts. Et la bonne nouvelle, c'est que Aimée vient tout juste d'être certifié Disque de Platine - preuve de son triomphe.

"DISQUE DE PLATINE !!!!! + de 100 000 disques vendus en 3 mois ! MERCI MERCI MERCI mes foufous nacrés, je nous prépare la plus belle des tournées pour fêter ensemble nos retrouvailles tant méritées (je fais des rimes nulles mais je suis tellement content )", s'est exclamé Julien Doré sur Instragram. En raison de la crise sanitaire, l'interprète de "Nous" n'a pas (encore) eu l'occasion de monter sur scène pour défendre ses nouveaux titres... on lui fait confiance, il nous offrira une tournée magique, dès qu'il pourra (enfin) tourner. En attendant, les dates sont à retrouver juste ICI.