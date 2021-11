Julien Doré : Aimée Encore est dispo, 3 choses à retenir de cette réédition

Le 26 novembre dernier, Julien Doré nous offrait une réédition de son dernier opus, Aimée. Au programme, tous les morceaux (désormais cultes) proposés sur l'album (La Fièvre, par exemple) mais aussi des morceaux inédits. Tout de suite, pas moins de trois choses à savoir sur cette édition fraîchement débarquée.

Des inédits

On le sait, les rééditions sont une façon pour les artistes de partager de nouveaux morceaux. Ainsi, pour annoncer l'arrivée de Aimée Encore, Julien Doré nous a notamment offert une collaboration avec Eddy de Pretto : Larme Fatale fut le premier extrait de ce tout nouveau chapitre. Notez également que Aimée Encore proposera Pesto, Larme Fatale II et Oe to oe rima. Petit bonus, quelques versions acoustiques sont également disponibles.

Don aux Blouses Roses

Si vous ne le savez pas encore, sachez que cet album ne fera pas que satisfaire les fans de Julien Doré : les bénéfices de Aimée Encore seront reversés en intégralité à l'association Les Blouses Roses.

Quatre concerts à l'Accor Arena

Pour célébrer ce nouveau chapitre de sa carrière comme il se doit, Julien Doré compte bien retrouver son public en tournée. Et la bonne nouvelle, c'est que pas moins de quatre concerts sont prévus à l'Accor Arena. Pour réserver vos places, rendez-vous ICI !