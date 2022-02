Julien Doré affiche pour la première fois son fils sur les réseaux sociaux (PHOTO)

Voilà une publication que l'on aurait jamais pensé voir sur le compte de Julien Doré ! Pourtant, quelques semaines après l'annonce de sa paternité, le chanteur vient de poster le premier cliché où l'on aperçoit son fils. En effet, il y a quelques jours, ce dernier a publié une photo assez énigmatique sur laquelle on le voit aux côtés de son fils dans ce qui semble être les backstages d'un de ses concerts. Tous les deux assis et de dos, ils portent un sweat à l'effigie du dernier album du chanteur Aimée. Légendée d'un simple émoji cœur, la publication a été aimée par plus de 60 000 personnes. De nature plutôt discrète, Julien Doré a surpris sa communauté en offrant un aperçu de sa nouvelle vie de famille. Un geste qui demeure assez feutré puisque le visage de son enfant n'apparaît pas sur l'image.

Après une longue pause médiatique effectuée dans le calme des Cévennes, Julien Doré faisait son grand retour en septembre 2020 avec Aimée, son cinquième album studio. Porté par les titres Kiki, Nous ou encore La fièvre, l'opus s'est écoulé à plus de 300 000 exemplaires. Un succès qui n'a rien de surprenant puisque tout ce que semble toucher le chanteur se transforme en or. Ou plutôt en platine dans le cas présent. Alors qu'il vient tout juste d'entamer l'immense tournée de son opus à succès, l'interprète de Coco Câline était présent le vendredi 29 octobre pour un Virgin Radio Live exceptionnel à la Carrière de Nantes. Un moment magique qu'il a pu partager avec nos auditeurs avant de reprendre la route.

