Julien Doré accompagne McFly et Carlito sur "La chanson des choses inutiles" (VIDEO)

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Julien Doré n'a pas peur du ridicule. Bien au contraire. Alors que son album, Aimée, parade en tête des charts français depuis plusieurs semaines, le chanteur nous surprend en apparaissant dans le dernier projet de McFly et Carlito, deux vidéastes humoristes devenus célèbres grâce à leur chaîne YouTube. Dévoilé le 12 janvier sur la plateforme de vidéos, le clip de La chanson des choses inutiles cumule déjà plus d'un million de vues. Un très beau score pour ce titre totalement délirant qui se questionne sur des choses auxquelles on n'apporte quasiment aucun intérêt. Mais surtout, il nous prouve, une fois de plus, que l'interprète de Coco Câline n'hésite pas à se mettre en scène de manière caricaturale dans un milieu où le sérieux semble davantage de rigueur...

"Les deuxièmes prénoms / prouver sa majorité sur un site porno / les potages à la machine à café / et surtout, surtout, les chanteurs qui prennent une voix possédée, pour faire une chansons sur les crustacés" chante avec beaucoup d'ironie Julien Doré sous les rires des deux youtubeurs. Dans un clip tourné sur fond vert, là-encore le chanteur ne faillit pas à sa réputation d'original puisqu'il arbore une magnifique robe de chambre en satin bleu avant de finalement enfiler un costume totalement fou avec des lunettes triple foyer et chaussettes/crocs. Un pur moment de rire et de bonne humeur pour La chanson des choses inutiles, déjà disponible sur les sites de streaming. On vous laisse écouter !