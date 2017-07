Julien Doré a travaillé sur le nouvel album de Louane Emera

Deux ans après le succès de son premier album « Chambre 12 », Louane Emera prépare activement la suite de sa carrière musicale. Entre deux tournages (elle sera prochainement à l’affiche du film « Nos Patriotes » de Gabriel Le Bomin) l’artiste de 20 ans a trouvé le temps de retourner en studio. Il y a quelques semaines, elle a d’ailleurs partagé un titre inédit, intitulé « On Etait Beau ». Peu d’informations ont pour le moment été dévoilées au sujet de son nouvel opus, mais on sait déjà qu’un artiste de renom figurera aux crédits, puisque Julien Doré a participé à la composition !

Hate de partager ❤️❤️ il m'a fait un si joli cadeau. J ai hate de le partager .. et tout l album en fait .. avec Vous !!❤️❤️???????? https://t.co/zmXSlOlqPf — Louane Emera (@louane) 22 juillet 2017

L’information a en effet été confirmée par Louane Emera sur Twitter : « Il m’a fait un si joli cadeau… Hâte de le partager. » Connaissant les talents d’écriture de monsieur Doré, qui a signé l’un des tubes de l’été 2017, on doit dire que nous aussi on a hâte de découvrir ça. Devenue en quelques années l’une des artistes incontournables de la chanson française, Louane Emera cherche désormais à percer à l’international. Elle a récemment collaboré avec The Chainsmokers sur la chanson « It Won’t Kill Ya », qui figure sur la dernière production du duo américain. Reste à savoir si son deuxième album, dont la sortie est prévue en octobre, lui permettra de conquérir le public américain.