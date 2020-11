Julien Doré a déjà récolté plus de 570 000€ grâce à sa tombola !

Il y a quelques semaines, on vous partageait le dernier projet de Julien Doré : une tombola ! En effet, très touché par les dégâts causés suite à la tempête Alex, survenue début octobre dans les Alpes-Maritimes, le chanteur révélé par la Nouvelle Star avait décidé de s'engager en organisant une importante levée de fonds. Aidé par ses amis du show business, l'interprète de Coco câline n'avait pas hésité à leur demander des lots intéressants afin d'attirer un maximum de participants. Ces fameux objets sont donc à gagner via un système de loterie pour lequel vous pouvez toujours acheter des billets. Et ce jusqu'au 16 décembre prochain. Et à en croire la dernière publication Instagram du chanteur, vous êtes déjà très nombreux à avoir tenté votre chance...

"570 000€ récoltés ce soir ✊???? MERCI tellement pour les habitants des vallées ???? On lâche rien jusqu’au 16 décembre sur Karmadon.org. On n'oublie pas & les promesses faites se doivent d’être tenues !" écrit Julien Doré à propos de cet engagement qui semble déplacer les foules. Il faut dire qu'avec des lots exceptionnels tels que la veste, la moto et le casque issus du clip de la chanson Le Lac, les manuscrits de Petite Marie et Je l'aime à mourir, écrit de la main de Francis Cabrel, le clavier midi d'Angèle, la guitare de Nicola Sirkis ou celle de Louane, une paire de chaussures d'Isabelle Adjani ou encore le violon de Jean-Jacques Goldman, il y a de quoi devenir fou ! Des objets exceptionnels qui ont déjà permis de récolter plus d'un demi-million d'euros et qui pourraient permettre à cette tombola de battre tous les records d'ici à la fin de l'événement. Du moins, c'est ce que l'on espère !

Si vous voulez participer à la tombola Karmadon, au profit du Secours Populaire qui vient en aide aux sinistrés de la tempête Alex, il vous suffit de vous rendre sur ce site et d'acheter les fameux tickets qui pourraient vous permettre de repartir avec l'un des vingt lots proposés lors de cet événement. Ne tardez pas trop, vous avez jusqu'au 16 décembre !