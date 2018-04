Julian Perretta : On The Line, le clip dévoilé

Julian Perretta est de retour avec un 3ème album qui est en préparation ! Et pour faire patienter ses fans, le chanteur a dévoilé un premier extrait de cet album, ça s’appelle On The Line ! Deux ans après la parution de son second album Karma qui a cartonné avec des titres comme Miracle ou I Cry, les fans de Julian Perretta attendent un nouvel album. On The Line, c’est un titre electro-pop avec la belle voix de Juju qui va faire kiffer ses nombreux fans. Pour le prochain album, on sait qu’il est en cours de préparation, on sait que Stromae sera ajouté aux crédits même si on ne sait pas ce que ça veut dire. On The Line est le prochain hit du moment, vous allez danser dessus avec un tempo fort sympathique !

*

Le clip est sorti le 6 avril, un clip assez tragique et troublant, les paroles aussi car on y parle d’amour, moment d’émotion, où l’on retrouve le chanteur avec Barbara Palvin qui incarne le rôle de la petite-amie. Julian traverse une forêt enneigée et affronte la tempête pour rejoindre son chalet pour y visionner des images de son couple. On vous l’avait dit, ça part loin ! C’est un titre triste, vous risquez de pleurer !