Julian Perretta en live à Champéry, report et interview !

Le festival Rock The Pistes avait lieu du 19 au 25 mars dernier au Domaine des Portes du Soleil, un évènement en haute altitude et des concerts insolites en plein milieu des pistes de ski. Cette année, Matmatah, Chinese Man ou encore Rag’N’Bone Man ont répondu présent et fait danser les skieurs, mais aussi le groupe parisien Caravan Palace qui a fait fureur à Morzine pour le jour 4 du festival. Julian Perretta était en charge de la clôture de Rock The Pistes 2017 samedi 25 mars dernier avec un concert haut en couleur côté Suisse, à Champéry précisément ! VirginRadio.fr y était, a pu même posé quelques questions au chanteur après son show et vous raconte sa dernière journée riche en émotion à l’édition 2017 du festival !

Chaussures de ski aux pieds (et bien courbaturés des trois jours de ski), nous nous sommes rendus une dernière fois en haut des pistes pour assister au concert de Julian Perretta à Champéry. Il fallait aller du côté Suisse cette fois-ci et dévaler le redoutable Mur Suisse pour les plus téméraires pour arriver au site du concert niché au milieu des montagnes. Le panorama est à couper le souffle, on peut même voir les skieurs et snowboardeurs en pleine descente derrière la scène. Julian Perretta dont le dernier album Karma est sorti en juin 2016 nous a offert un set énergique entre les anciens tubes de son premier album, récents hits du second et reprises inattendues. On s’est délecté de danser à nouveau sur Wonder Why qui a fait renaître mille souvenirs en nous, sur l’efficace Karma ou encore la reprise de One Dance de Drake. Rien n’arrêtera le chanteur anglais pour faire danser la foule, pas même le vent un chouia trop fort.

À la fin de sa prestation, on a pu s’entretenir quelques instants avec Julian pour recueillir ses impressions, et il s’est dit très content d’être là et impressionné par le lieu où il venait de jouer. « C’était beau et très différent, le public était génial », nous a-t-il confié en sortie de scène. L’artiste s’était récemment affiché aux côtés de Stromae sur les réseaux sociaux, et évidemment on voulu en savoir un peu plus sur la signification de cette photo. « Une collaboration à venir ? Peut-être oui… C’est un ami et j’adore sa musique, donc oui c’est possible ! » Parmi les autres artistes francophones, il se voit bien chanter avec Daft Punk, « ses artistes français préférés ».

Enfin concernant sa tournée à venir, il nous révèle qu’il y « aura une super énergie avec de plus en plus de musique et de nouvelles chansons. Ce sera un show différent, assez grand, je suis très excité ! » Et bien, nous aussi, on a bien hâte de le retrouver en live, le 7 avril à l’affiche de la soirée Electroshock à Nantes puis pour une série de dates à travers toute la France (le 13 mai à Paris, le 12 mai à Lyon, le 19 mai à Strasbourg, le 10 juin à Montpellier et le 11 juin à Toulouse).