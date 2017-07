Quelques jours avant la sortie de Nervous System, son premier mini album, Julia Michaels dévoile un clip pour son deuxième single, Uh Huh. Virgin Radio vous diffuse régulièrement son tube Issues ( qui a culminé en 11ème position du Billboard Hot 100, c'est dire son succès) mais depuis la chanteuse a dévoilé un étonnant deuxième single. Plus rock, plus brut, moins pop que Issues, Uh Huh est aussi efficace que son prédécesseur et permet à la voix de Julia Michaels de dévoiler toutes ses fêlures. C'est avec son partenaire depuis quelques années, Justin Tranter, qu'il a été écrit. Le clip qui illustre Uh Huh n'est pas follement intéressant mais il permet d'apercevoir une Julia Michaels déterminée et qui ne manque pas de caractère !

Julia Michaels se met une nouvelle fois en scène avec l'objet de son affection car oui, comme beaucoup avant elle, la chanteuse écrit sur les amours déçues et les relations sentimentales complexes. Mais elle le fait bien, voir très bien. Depuis ses 16 ans, l'auteur Issues et Uh Huh prête ses mots à d'autres, on lui doit les excellentes Love Myself ( Hailee Steinfeld), une certaine Sorry ( Justin Bieber) et surtout la grande majorité des chansons de Revival, le deuxième album acclamé de Selena Gomez. C'est d'ailleurs Julia Michaels et Justin Tranter qui ont écrit son single du retour, Bad Liar. Mais après avoir fait ses preuves à travers la voix des autres, il est temps pour Julia Michaels de faire entendre la sienne.