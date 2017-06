Julia Michaels : Uh Huh, son nouveau single surprenant dévoilé 

En janvier dernier, Julia Michaels déployait ses ailes après des années à écrire pour les autres. La plume de Selena Gomez, Justin Bieber, Britney Spears, Gwen Stefani et l'ensemble du gratin de la pop mainstream américaine sortait alors Issues, une jolie bluette electropop. Celle ci lui permettait d'atteindre la 11ème place du Billboard Hot 100, un score plus qu'honorable pour une première chanson solo interprétée par une artiste totalement méconnue du grand public. Quand on avait rencontré l'artiste dans la foulée, elle nous avait confié préparer un EP pour le printemps. Il faudra finalement attendre un peu plus longtemps avant de pouvoir découvrir Nervous System, c'est son petit nom, qui n'a pour le moment pas de date de sortie officielle. Mais on peut donc se consoler avec Uh Huh, le tout nouveau single extrait de cet EP.

Uh Huh n'a pas manqué de surprendre car, alors qu'on attendait la chanteuse d'Issues avec une nouvelle petite bombe pop, la voilà qui nous revient avec un titre soft rock flirtant avec la folk. Guitare sèche, puis crescendo survolté habillé par de jolis feulements écorchés, voilà la recette de ce deuxième single de Julia Michaels. Côté paroles, l'auteur raconte comment elle se perd entre raison et sentiment. Une chanson co-écrite avec son partenaire d'écriture préféré, Justin Tranter. De quoi nous donner très hâte de découvrir la suite de cette petite nouvelle de la scène pop rock américaine...