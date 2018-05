Julia Michaels tease Jump, un nouveau single

C’est l’année des retours c’est sûr ! On vous parlait d’un nouveau clip de 5 Seconds of Summer il y a quelques jours, on vous a parlé ensuite de Jain elle aussi de retour avec un nouveau single pour bientôt, c’est a Julia Michaels de faire également une annonce ! La chanteuse américaine est actuellement en tournée dans l’Europe comme à Amsterdam, en Belgique, en Allemagne ou encore en Suisse ! Elle rejoindra ensuite Maroon 5 pour sa tournée Red Pill Blues Tour qui commencera le 30 mai, elle est bien busy la Julia ! Et après avoir sorti son EP Nervous System l’année dernière, Julia Michaels vient de teaser la sortie d’un nouveau single, Jump !

Julia MIchaels a fait une annonce sur Twitter et ses fans sont contents ! La chanteuse américaine dévoilera un nouveau single, Jump, le 4 mai, vendredi quoi. On voit le nom du single Jump écrit sur la main de Julia Michaels, on s’inquiète un peu car on espère que ce n’est pas du feutre indélébile, c’est très mauvais pour la peau enfin bon, et on attend ce retour et on vous en parlera !