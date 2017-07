Selena Gomez, Justin Bieber, Linkin Park, Britney Spears, Ed Sheeran, Fifth Harmony, Gwen Stefani... Ils sont de plus en plus nombreux à réquisitionner les talents de Julia Michaels. Après avoir écrit pour les artistes les plus cool du paysage actuel, la jeune chanteuse originaire de Davenport (Iowa) avait enfin décidé de se consacre à sa propre carrière solo début 2017. Si Julia Michaels n'en est pas à son premier essai (deux eps sortis en 2010 et 2012), c'est pourtant le single "Issues" qui lui permettra de se faire connaître du grand public. Depuis sa sortie, le titre addictif n'a cessé de gagner en popularité jusqu'à arriver même à se classer en 11 ème position du prestigieux Billboard Hot 100. Et ce vendredi 28 juillet, tout comme Arcade Fire qui est de retour avec Everything Now, l'artiste aux multiples talents (écriture, composition, chant) présente son premier mini-album intitulé Nervous System. Notre critique, c'est tout de suite !

Peut-être pour ceux qui doutaient encore de son potentiel "next big thing", Julia Michaels a choisi d'ouvrir son mini-album avec deux tubes imparables : le désormais classique "Issues" et l'immense "Uh Huh" qui nous replonge en quelques secondes dans la période "Complicated" d'Avril Lavigne, et c'est bien sûr un compliment. Que nous réserve la suite de Nervous System ? Dans ce disque résolument pop - aussi très actuel puisque c'est elle qui a amené ses sonorités et son phrasé singulier sur toutes les ondes radios avec tous les tubes écrits pour les autres - Julia Michaels se dévoile enfin à travers ses propres chansons, en se concentrant exclusivement sur ses histoires d'amour.

Dans l'envoûtant "Worst In Me" - totalement dans l'esprit des morceaux qu'elle a donnés à Selena Gomez - la chanteuse fait état d'une relation qui a mal tourné avec son dernier ex-boyfriend. On adore l'original "Make It Up To You" produit par le duo Mattman & Robin (comme tout le reste de l'album, excepté le dernier titre "Don't Wanna Think"). Il fallait également oser d'écrire une chanson comme "Pink" où Julia Michaels se sert de la couleur "rose" comme métaphore pour une partie de son anatomie (on vous laisse deviner). Sans surprise, Nervous System fait déjà partie des meilleurs disques pop de l'année et les sept pistes dessus sont une belle introduction à la carrière de Julia Michaels qui devrait prendre de l'ampleur dans le futur. Une bande-son parfaite pour tous les amateurs sensibles de la pop qui aiment les mélodies, les rythmes efficaces et surtout les pop stars talentueuses. C'est un grand oui.