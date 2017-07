L'envol de Julia Michaels est presque complet. Après avoir dévoilé deux premiers singles, très différents, l'américaine sortira son premier mini-album le 28 juillet. Quand on avait rencontré la chanteuse dans la foulée de la sortie de Issues, son premier single qui a atteint la 11ème place du prestigieux Billboard Hot 100, elle nous avait confié être en pleine préparation d'un EP. Ses fans ont finalement beaucoup de chance puisqu'elle a choisi de leur offrir un mini-album contenant sept chansons. Ce sont donc cinq chansons inédites que l'on pourra découvrir d'ici une semaine sur cet album intitulé Nervous System.

Time for new music guys! On July 28th, I’m releasing what I call a “mini-album” called #NervousSystem . I can’t wait for you guys to hear it ❤️ Une publication partagée par Julia Michaels (@imjmichaels) le 19 Juil. 2017 à 12h19 PDT

Outre Issues et Uh Huh, Nervous System permettra de découvrir les chansons Worst In Me, Make It Up to You, Just do it, Pink et Don't Wanna Think. En revanche pas de trace du titre How Do We Get Back To Love que Julia Michaels avait enregistré pour la Bande Originale de la saison 6 de Girls. Avant de rencontrer le succès avec Issues, Julia Michaels s'est fait un nom dans l'industrie musicale grâce à ses talents de songwriter. Elle a notamment collaboré régulièrement avec Selena Gomez, Gwen Stefani et Britney Spears. En 2017, elle a co-écrit Heavy (Linkin Park), Dive ( Ed Sheeran) , One Mississippi ( Zara Larsson) et Bad Liar (Selena Gomez).