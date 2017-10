Julia Michaels dans le Lab Virgin Radio, revivez son interview

Dimanche 22 octobre, Julia Michaels était l'invitée de Lionel dans le Lab Virgin Radio, entre 20h et minuit. La chanteuse s'est dévoilée s'y est dévoilée dans une interview révélation. L'occasion pour l'américaine de revenir sur le succès phénoménal de son tube Issues, la sortie de son E.P Nervous System ou encore ses collaborations avec les plus grandes stars de la pop. Après plusieurs années à écrire pour les autres, un talent qu'elle continue encore d'exercer auprès de Zara Larsson ou encore Jessie Ware, Julia Michaels entame une carrière de chanteuse pour le plus grand bonheur de nos oreilles. Une artiste à suivre de très très près !